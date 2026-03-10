जनगणना 2027: सरकारी प्रगणक का इंतजार खत्म, अब मोबाइल एप से खुद दर्ज कर सकेंगे अपने परिवार की जानकारी

देश की आगामी जनगणना इतिहास रचने जा रही है। आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना होगी, लेकिन पहली बार इसे पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप दिया गया है। अब नागरिकों को सरकारी प्रगणक (गणना करने वाले कर्मचारी) का घर पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी; वे स्वयं मोबाइल एप के माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। छतरपुर जिले में इस आधुनिक जनगणना की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।