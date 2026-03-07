मौत का लाइव वीडियो! लवकुशनगर में रील बनाने के बाद युवक ने तोड़ा दम

छतरपुर. सोशल मीडिया पर रील बनाने का जानलेवा शौक आज एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ गया। छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरद्वार गांव में एक 28 वर्षीय युवक मुकुंद यादव की बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से ठीक पहले युवक ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर एक वीडियो साझा किया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।