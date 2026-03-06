6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

25 लाख की लागत से बनेगा हाईटेक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, गैस एनेस्थीसिया जैसी मशीनों से होगी सुरक्षित सर्जरी, घायलों का भी होगा उपचार

कचरा प्रसंस्करण केंद्र परिसर में 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जिले का पहला सर्वसुविधायुक्त एनिमल बर्थ कंट्रोल' सेंटर बनाने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Mar 06, 2026

abc center

एआइ फोटो

पन्ना रोड कचरा प्रसंस्करण केंद्र में आकार लेगा आधुनिक डॉग शेल्टर

शहर की गलियों और मुख्य सडक़ों पर बरते आवारा कुत्तों के झुंड और उनके कारण होने वाले हादसों से अब शहरवासियों को जल्द निजात मिलने वाली है। नगर पालिका छतरपुर ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पन्ना रोड स्थित कचरा प्रसंस्करण केंद्र परिसर में 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जिले का पहला सर्वसुविधायुक्त एनिमल बर्थ कंट्रोल' सेंटर बनाने जा रहा है। इस सेंटर के लिए स्थान का निर्धारण कर लिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

कुत्तों के खौफ में जी रहे थे शहरवासी

पिछले कुछ समय से छतरपुर के लगभग हर वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। रात के समय बाइक सवारों के पीछे दौडऩा, राहगीरों को काटना और आपस में लेकर सडक़ हादसों का कारण बनना आम बात हो गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में इन कुत्तों को लेकर भारी खौफ देखा जा रहा था। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ माधुरी शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस सेंटर के माध्यम से आवारा कुत्तों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

सीएनवीआर तकनीक से होगा नियंत्रण

प्रस्तावित एबीसी सेंटर में कुत्तों के प्रजनन पर नियंत्रण पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली सीएनवीआर प्रक्रिया (पकडऩा, नसबंदी करना, टीकाकरण और वापस छोडऩा) अपनाई जाएगी। सेंटर की विशेषताएं निम्नलिखित होंगी।

आधुनिक ऑपरेशन थिएटर- नसबंदी के लिए अनुभवी पशु चिकित्सकों की टीम तैनात होगी, जो गैस एनेस्थीसिया जैसी आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सुरक्षित सर्जरी सुनिश्चित करेगी।

टीकाकरण अभियान- नसबंदी के साथ-साथ कुत्तों को रेबीज रोधी टीके लगाए जाएंगे, जिससे शहर में रेबीज फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा।

पोस्ट-ऑपरेटिव केयर- सर्जरी के बाद कुत्तों को तुरंत सडक़ पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें विशेष डॉग हाउस और शेल्टर में रखकर पूर्ण स्वस्थ होने तक देखभाल प्रदान की जाएगी।

पहचान और रिकॉड- नसबंदी के बाद कुत्तों के कान पर एक विशेष निशान लगाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान करना आसान होगा कि किस क्षेत्र के कुत्तों का उपचार हो चुका है।

घायल पशुओं को भी मिलेगा नया जीवन

नगर पालिका की इस योजना में केवल नसबंदी ही नहीं, बल्कि बीमार और सडक़ हादसों में घायल होने वाले आवारा पशुओं के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा भी शामिल की गई है। पन्ना रोड पर बनने वाला यह केंद्र एक तरह से आवारा पशुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। यहां अनुभवी पशु चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे जो आवारा पशुओं की सर्जरी और आवश्यक चिकित्सा देखभाल करेंगे।

मिलेगी राहत

सीएमओ माधुरी शर्मा के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ चुकी है जिससे सडक़ हादसों, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। इन कुत्तों की नसबंदी करने के लिए यह सेंटर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस योजना के लागू होने से न केवल उनकी संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि शहर में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना भी कम होगी। वर्तमान में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण लोग डर के माहौल में रहते हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चे, जिन्हें इस सेंटर के बनने के बाद बढ़ी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 25 लाख की लागत से बनेगा हाईटेक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, गैस एनेस्थीसिया जैसी मशीनों से होगी सुरक्षित सर्जरी, घायलों का भी होगा उपचार

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केन की कोख छलनी- छतरपुर-पन्ना सीमा पर नदी के बीचों-बीच उतरीं मशीनें, जलीय संरचना को रौंदकर निकाला जा रहा रेत का अवैध खजाना

ken river
छतरपुर

जलती झोपड़ी से मासूम बेटी को निकाल लाई मां, अब इलाज के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

chhatarpur news
छतरपुर

लाठी-डंडे लेकर दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, महिला-बेटे को किया लहूलुहान, Video वायरल

Dalit family attacked by bullies midnight leaving the woman and son bleeding chhatarpur mp news
छतरपुर

होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

Chhatarpur News
छतरपुर

7.5 करोड़ से 5 किमी मार्ग का चौड़ीकरण; ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना नाका तक 8 मीटर बढ़ेगी चौड़ाई

jawahar marg
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.