25 लाख की लागत से बनेगा हाईटेक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, गैस एनेस्थीसिया जैसी मशीनों से होगी सुरक्षित सर्जरी, घायलों का भी होगा उपचार

सीएमओ माधुरी शर्मा के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ चुकी है जिससे सडक़ हादसों, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। इन कुत्तों की नसबंदी करने के लिए यह सेंटर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस योजना के लागू होने से न केवल उनकी संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि शहर में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना भी कम होगी। वर्तमान में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण लोग डर के माहौल में रहते हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चे, जिन्हें इस सेंटर के बनने के बाद बढ़ी राहत मिलेगी।