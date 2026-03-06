जलती झोपड़ी से मासूम बेटी को निकाल लाई मां, अब इलाज के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

वर्तमान में बच्ची जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती है, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। परिजनों का गंभीर आरोप है कि होली के अवकाश के दौरान दो दिनों तक कोई डॉक्टर बच्ची को देखने तक नहीं आया और पूरा वार्ड केवल नर्सों व वार्डबॉय के भरोसे चलता रहा। बच्ची की हालत नाजुक है, लेकिन अस्पताल में एसीबंद होने के कारण वह गर्मी और जलन से 24 घंटे तड़प रही है। परिवार का कहना है कि यहां केवल इंजेक्शन लगाकर खानापूर्ति की जा रही है और पट्टी तक नहीं बदली गई। अत्यंत गरीब यह परिवार अब शासन-प्रशासन और समाजसेवियों से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि उनके पास अब न तो इलाज के पैसे बचे हैं और न ही घर चलाने का कोई जरिया।