Video: कीचड़ में लोटे MP के राज्यमंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ मनाई सतरंगी होली

Dilip Ahirwar Mud Holi Video: बुंदेलखंड में होली का मतलब ही हुड़दंग, मस्ती और अपनापन माना जाता है। यहां लोग रंग-गुलाल के साथ-साथ पारंपरिक अंदाज में उत्सव मनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इस बार छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से होली का एक अनूठा नजारा सामने आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और चंदला विधायक दिलीप अहिरवार इस बार पारंपरिक रंग-गुलाल छोड़कर देसी अंदाज में कीचड़ की होली खेलते नजर आए। मंत्री को इस अलग अंदाज में देखकर लोग भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। (MP News)