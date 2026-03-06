शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, MP में भी खुलेगा ‘टाटा मेमोरियल’ अस्पताल का ब्रांच

गणेश मंदिर में कार्यक्रम से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने रविन्द्र नाथ टैगोर आडिटोरियम में मेधावियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने माता-पिता की स्मृति को सहेजने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए मामा कोचिंग का शुभांरभ किया। उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान साथ मौजूद रहीं। इसी प्रकार प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। टॉपर्स को 51 हजार, 31 हजार और 21 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा।