6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

MP में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत, 108 एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर से गिरे, मचा बवाल

MP News: सड़क दुर्घटना में घायल हुए भाजपा नेता को एंबुलेंस से अस्पताल लेकर जाते समय स्ट्रेचर पर सुरक्षित नहीं रखा गया। रास्ते में वह फर्श पर गिर गए थे जिससे उनकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Mar 06, 2026

injured BJP leader dies by negligence of 108 ambulance driver-EMT MP News

BJP leader dies by negligence of 108 ambulance (Patrika.com)

MP News:सागर में 108 एंबुलेंस से घायल भाजपा नेता हनुमत सिंह ठाकुर को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर लापरवाही सामने आई है। एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल लेकर जाते समय स्ट्रेचर पर सुरक्षित नहीं रखा गया। ईएमटी भी उनके पास बैठने के बजाय आगे चालक के साथ बैठ गया। रास्ते में वह फर्श पर गिर गए थे। इससे हालत और बिगड़ गई। सागर में उनकी मौत हो गई थी। इसमें लापरवाही को लेकर परिजन आक्रोशित हो उठे।

इन्होंने चालक और ईएमटी से मारपीट की थी। हनुमत की मौत के बाद परिजन ने थाने का घेराव कर दिया। आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 108 एंबुलेंस के पायलट पुष्पेंद्र अहिरवार, ईएमटी हेमराज पटेल और दुर्घटना के आरोपी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मालथौन से सागर रेफर किया

सेमरा गनपत गांव के हनुमत सिंह ठाकुर खिमलासा ग्रामीण मंडल के महामंत्री और आरएसएस संयोजक भी थे। वे 1 मार्च को बाइक से खिमलासा जा रहे थे। मंडी गेट के पास अज्ञात बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस से उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालथौन ले जाया। वहां से बेहतर सुविधाओं के लिए सागर के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। परिजन का आरोप है कि सागर पहुंचाते समय एंबुलेंस में उनको स्ट्रेचर पर सुरक्षित नहीं रखा गया था। एंबुलेंस जब अस्पताल पहुंची तो वह उसके फर्श पर खून से लथपथ गिर पड़े।

परिजन साथ में नही थे ईएमटी आगे बैठा रहा

इस दौरान कोई परिजन उनके साथ नहीं था। और ईएमटी भी चालक के साथ आगे बैठ गया था। अस्पताल पहुंचने पर यह दर्दनाक नजारा देख परिजन भड़क उठे और उन्होंने मौके पर ही एंबुलेंस पायलट पुष्पेंद्र और ईएमटी की पिटाई कर दी। बुधवार को इलाज के दौरान हनुमत ने अंतिम सांस ली। मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर खिमलासा थाने पहुंचे और विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय किसान नेता इंदर सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने जीवन भर पार्टी और संघ की सेवा की, उसके अंतिम समय में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। (MP News)

ये भी पढ़ें

सिविल जज के आचरण से नाराज MP हाईकोर्ट, जांच के दिए आदेश
ग्वालियर
High Court ordered investigation into conduct of civil judge over disobeying its order mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत, 108 एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर से गिरे, मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लग रहीं कतारें, वाहन के साथ-साथ ड्रम में पेट्रोल, डीजल ले रहे लोग

Rumours have led to queues at petrol pumps, with people buying petrol and diesel in drums and in vehicles.
सागर

सदैव सकारात्मक जीवनशैली अपनाकर सीधे, सरल रास्ते पर चलना चाहिए

One should always follow a straight and simple path by adopting a positive lifestyle.
सागर

Bina में कुल्हाड़ी मारकर किसान की हत्या, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

सागर

खून की 'होली' से गांव में तनाव, बुजुर्ग की हत्या

sagar murder
सागर

भाजपा की कार्यकारिणी घोषित होते ही कार्यालय मंत्री ने लिखा- आज फिर चापलूसों की जीत हुई, नोटिस जारी

SAGAR
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.