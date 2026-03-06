MP में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत, 108 एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर से गिरे, मचा बवाल

इस दौरान कोई परिजन उनके साथ नहीं था। और ईएमटी भी चालक के साथ आगे बैठ गया था। अस्पताल पहुंचने पर यह दर्दनाक नजारा देख परिजन भड़क उठे और उन्होंने मौके पर ही एंबुलेंस पायलट पुष्पेंद्र और ईएमटी की पिटाई कर दी। बुधवार को इलाज के दौरान हनुमत ने अंतिम सांस ली। मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर खिमलासा थाने पहुंचे और विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय किसान नेता इंदर सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने जीवन भर पार्टी और संघ की सेवा की, उसके अंतिम समय में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। (MP News)