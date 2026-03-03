पुलिस की दोहरी कार्रवाई- घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, तीन सट्टेबाज धराए

रविवार की रात करीब 11 बजे इतवारी टोरी निवासी 21 वर्षीय फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ले के मनु मिश्रा और मेहुल मिश्रा ने उसके भाई से गाली-गलौज की और घर में घुसकर डंडे व पत्थरों से जमकर मारपीट की। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने रवि राहुल उर्फ मनु मिश्रा 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।