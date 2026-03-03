ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

दरअसल अक्टूबर 2023 को आवेदक ने एप्पल आईफोन कीमत 76 हजार 97 रुपए का ऑर्डर 13 हजार 901 रुपए के डिस्काउंट के साथ किया था। मोबाइल मय चार्जर के 8850 रुपए प्रतिमाह की ईएमआई पर फाइनेंस कराया था। इसकी प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए जमा की थी। इसकी डिलीवरी 18 अक्टूबर 2023 तक पहुंचाना था। लेकिन आवेदक को 14 अक्टूबर को सिर्फ चार्जर भेजकर बताया गया कि फोन चार दिन बाद मिलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर बिना सूचना के ऑर्डर कैंसिल कर जमा राशि में से प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए काटकर वापस कर दी गई।