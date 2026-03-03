3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

Buy iPhone Online: मध्यप्रदेश के सागर जिले के उत्कर्ष मिश्रा ने तीन साल पहले फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन आईफोन ऑडर किया था। बुंकिग राशि जमा करने के बाद डिलीवरी कंपनी ने सिर्फ चार्जर रखकर पार्सल भेज दिया।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Avantika Pandey

Mar 03, 2026

buy iPhone online

buy iPhone online

Buy iPhone Online:मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया नेहा नगर निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने तीन साल पहले फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन आईफोन ऑडर किया था। बुंकिग राशि जमा करने के बाद डिलीवरी कंपनी ने सिर्फ चार्जर रखकर पार्सल भेज दिया। जिसके बाद उत्कर्ष ने उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में फ्लिपकार्ट मैनेजर के खिलाफ परिवाद पेश की।

5 हजार और चार्जर, प्रोसेसिंग फीस लौटने का आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी के रूप में ग्राहक को 5 हजार रुपए और चार्जर, प्रोसेसिंग फीस लौटने का आदेश दिया है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने आईफोन बुक होने के बाद ग्राहक को सिर्फ चार्जर भेजा और आईफोन का ऑर्डर बगैर कोई सहमति के कैंसिल कर दिया था। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने की।

फोन को चार्जर के साथ कराया था फाइनेंस

दरअसल अक्टूबर 2023 को आवेदक ने एप्पल आईफोन कीमत 76 हजार 97 रुपए का ऑर्डर 13 हजार 901 रुपए के डिस्काउंट के साथ किया था। मोबाइल मय चार्जर के 8850 रुपए प्रतिमाह की ईएमआई पर फाइनेंस कराया था। इसकी प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए जमा की थी। इसकी डिलीवरी 18 अक्टूबर 2023 तक पहुंचाना था। लेकिन आवेदक को 14 अक्टूबर को सिर्फ चार्जर भेजकर बताया गया कि फोन चार दिन बाद मिलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर बिना सूचना के ऑर्डर कैंसिल कर जमा राशि में से प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए काटकर वापस कर दी गई।

कंपनी के लिए दो माह में करना होगा भुगतान

ऑडर न देने के बाद भी कंपनी ने आवेदक से चार्जर का भुगतान करने को कहा, जिसपर उसने जार्चर को भी वापस करने की बात कही। इसपर कंपनी ने सिविल खराब होने की धमकी दी। जिस पर आवेदक ने 1 नवंबर 2023 को उक्त राशि अनावेदक के यहां जमा कर दी। जबकि ऑर्डर कंपनी की गलती से कैंसिल हुआ था। परेशान होकर परिवादी उत्कर्ष ने आयोग में परिवाद पेश की।

परिवाद के अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि कंपनी को स्वयं के व्यय पर आवेदक को डिलेवर किए गए आईफोन के जार्चर को आदेश दिनांक से 15 दिन के अंदर वापस लेकर उसकी कीमत 3504 रुपए और प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए सहित कुल 5336 रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना होगा। साथ ही मानसिक प्रताड़ना व सेवा में कमी के रूप में 5 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए 2 माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तिली रोड पर बाइकों की टक्कर में चार घायल, एक को भोपाल रेफर किया

सागर

हर साल वृंदावन की तर्ज पर मनाया जाता है उत्सव, 15 क्विंटल फूलों से आकर्षक फूल बंगला सजाया

सागर

MP News : होली पर थमेंगे बसों के पहिए, दो दिनों तक ठप रहेगा यातायात

Bus traffic will be halted for two days in Sagar district on Holi
सागर

शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर वार्डवासियों का चक्काजाम, पंद्रह दिन में शिफ्ट करने का आश्वासन

Residents of the ward staged a road blockade demanding the removal of the liquor shop and assured that it would be shifted within fifteen days.
सागर

ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और खाद तैयार करने बनाए गए नाडेप हुए क्षतिग्रस्त, लाखों रुपए किए गए थे खर्च

Nadep, constructed for waste management and compost preparation in rural areas, was damaged
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.