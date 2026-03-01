खून की ‘होली’ से गांव में तनाव, बुजुर्ग की हत्या

ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम खेजरा इज्जत में भगवानदास पिता कुंवरराज यादव (55) बुधवार दोपहर गांव के पास खेत में मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान मवेशी एक खेत में घुस गए, जिससे नाराज होकर जयराम यादव, करतार यादव, नीरज यादव सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और विवाद करने लगे। बताया जा रहा है कि जब भगवानदास ने विवाद शांत कराने की कोशिश की, तो आरोपियों ने आक्रोश में आकर उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि भगवानदास गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।