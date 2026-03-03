MP में कांग्रेस पार्षद के घर के बाहर लहराए धारदार हथियार, बदमाश CCTV में कैद

घटना के बाद कांग्रेस पार्षद पति चमन अंसारी ने मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पास ही रहने वाले कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के युवक इलाके में आए दिन उत्पाद मचाते हैं। जिसकी उन्होंने पुलिस से पूर्व में शिकायत थी। विरोध करने पर उनके घर भी बदमाशों ने अब देर रात उत्पाद मचाया और धारदार हथियार लहराए। वही मोतीनगर थाना पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।