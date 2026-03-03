3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

MP में कांग्रेस पार्षद के घर के बाहर लहराए धारदार हथियार, बदमाश CCTV में कैद

MP News: मध्य प्रदेश के सागर शहर के मोती नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Himanshu Singh

Mar 03, 2026

sagar news

MP News: मध्य प्रदेश के सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशवगंज वार्ड के कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर देर रात होलिका दहन के बाद कुछ बदमाशों ने उपद्रव मचाया। बदमाश हाथों में धारदार हथियार लहराते हुए पार्षद के घर पहुँचे और गाली-गलौज की साथ ही धारदार हथियार से दरवाजे पर भी हमला किया। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

दरअसल, युवक ने कुछ दिन पहले कोचिंग जाते वक्त एक नाबालिग लड़की के गले पर कटर रख दिया था। वह युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था।इसके बाद लड़की ने थाने में उक्त युवक की शिकायत की थी। इसी की नाराजगी के चलते युवक ने उसके ऊपर हुई एफआईआर के विरोध में पार्षद के घर पर हमला किया।

घर के बाहर बदमाशों ने लहराए हथियार

दरअसल, कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर देर रात करीब साढ़े नौ बजे होलिका दहन के बाद पास ही रहने वाले अजहर मनिहार,अरमान मनिहार के साथ कुछ अन्य युवक धारदार हथियार लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे। जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से उनके मुख्य गेट पर हमला किया। करीब 10 मिनट तक बदमाशों ने मौके पर उत्पाद मचाया और मौके से फरार हो गए।

वहीं, बदमाशों की पूरी करतूत कांग्रेस पार्षद के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसमें बदमाश साफ तौर पर हाथ में धारदार हथियार लिए उत्पाद मचाते नजर आ रहे हैं।

घटना के बाद कांग्रेस पार्षद पति चमन अंसारी ने मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पास ही रहने वाले कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के युवक इलाके में आए दिन उत्पाद मचाते हैं। जिसकी उन्होंने पुलिस से पूर्व में शिकायत थी। विरोध करने पर उनके घर भी बदमाशों ने अब देर रात उत्पाद मचाया और धारदार हथियार लहराए। वही मोतीनगर थाना पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 04:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में कांग्रेस पार्षद के घर के बाहर लहराए धारदार हथियार, बदमाश CCTV में कैद

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस की दोहरी कार्रवाई- घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, तीन सट्टेबाज धराए

सागर

150 से ज्यादा स्थानों पर 500 क्विटंल लकड़ी से जलाई गई होली

सागर

ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

buy iPhone online
सागर

तिली रोड पर बाइकों की टक्कर में चार घायल, एक को भोपाल रेफर किया

सागर

हर साल वृंदावन की तर्ज पर मनाया जाता है उत्सव, 15 क्विंटल फूलों से आकर्षक फूल बंगला सजाया

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.