तिली रोड पर बाइकों की टक्कर में चार घायल, एक को भोपाल रेफर किया

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार से टकराईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक का जबड़ा टूट गया और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल 32 वर्षीय नावेद सिद्दीकी और 30 वर्षीय जावेद खान बस स्टैंड की ओर से धर्मश्री जाने के लिए तिली रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे बादल रैकवार और दुष्यंत की बाइक से उनकी आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।