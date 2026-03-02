शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर वार्डवासियों का चक्काजाम, पंद्रह दिन में शिफ्ट करने का आश्वासन

बीना. खुरई शहरी थानांतर्गत आने वाले ग्राम तलैया नाका इलाके में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सुभाष वार्ड और कबीर वार्ड के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने तलैया नाका स्थित शराब दुकान के सामने चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

जानकारी के अनुसार कबीर वार्ड के लोगों ने पूर्व में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर एसडीएम मनोज चौरासिया को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में छह दिनों के अंदर दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने से नाराज वार्डवासियों ने तलैया नाका स्थित शराब दुकान के सामने सडक़ पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सडक़ जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं थीं और यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने वालों से चर्चा की। अधिकारियों ने 15 दिनों के अंदर शराब दुकान को अन्यत्र जगह स्थानांतरित करने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन खत्म किया और यातायात बहाल कर दिया गया।