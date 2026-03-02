MP News : होली पर थमेंगे बसों के पहिए, दो दिनों तक ठप रहेगा यातायात

MP Bus News- देश-दुनिया की तरह मध्यप्रदेश में भी लोगों पर होली का खुमार चढ़ चुका है। हालांकि होलिका दहन सोमवार शाम से शुरु होगा और धुलेंडी बुधवार को मनाई जाएगी लेकिन होली की मस्ती प्रारंभ हो चुकी है। कई जगहों पर युवक डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं, गुलाल लगाने के बहाने एक दूसरे को रंग रहे हैं। इस बीच यात्रियों के लिए दिक्कत और बढ़ गई है। ट्रेनों और बसों में घुसने तक की जगह नहीं​ मिल पा रही है। बुरी बात तो यह है कि ऐसी गहमागहमी में कई जगहों पर बसों का संचालन बंद हो रहा है। सागर Sagar जिले में धुलेंडी के दिन यानि बुधवार को बसों के पहिए थमे रहेंगे। मंगलवार को भी कई बसें नहीं चलेंगी जिससे यात्रियों की दिक्कत बढ़ना तय है।