पति के दोस्त ने बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर अपनाने से किया इंकार

पीड़िता रजनी (बदला हुआ नाम) ने बताया कि वो एक हफ्ते पहले अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने के लिए महाराजपुर थाने पहुंची थी लेकिन वहां पुलिस ने आरोपी को बुलाकर राजीनामा का दबाव बनाया। तब आरोपी मुकेश ने कहा कि वो उसे साथ रखने के लिए डेढ़ महीने की मोहलत चाहिए। इसके बाद जब वो मुकेश के घर पहुंची तो उसके छोटे भाई ने जान से मारने की धमकी दी और गर्भपात कराने का दबाव बनाया। परेशान रजनी ने रविवार शाम 181 पर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद सोमवार को पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया और मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह भदोरिया ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला कायम कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।