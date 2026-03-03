150 से ज्यादा स्थानों पर 500 क्विटंल लकड़ी से जलाई गई होली

ज्योतिष विद्वानों ने चंद्रग्रहण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर की है। पुरोहित पुजारी विद्वत संघ के अध्यक्ष पं. शिवप्रसाद तिवारी ने बताया कि सोमवार को रात्रि 12.50 से 2.30 बजे तक भद्रा के पुच्छकाल में होलिका दहन के बाद पूर्णिमा तिथि सायं 5.18 बजे से प्रारंभ होगी। इसी के साथ भद्रा भी लग जाएगी और रात्रि अंत तक विद्यमान रहेगी। पूर्णिमा मंगलवार को सायं 5 बजे तक रहेगी। मंगलवार को चंद्रग्रहण रहेगा, जो मोक्ष होते समय सिर्फ 30 मिनट के लिए रहेगा। सागर में स्थानीय समयानुसार शाम 6.18 बजे पर चंद्रोदय होगा और 6. 46 बजे पर ग्रहण का पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण का सूतक मंगलवार सुबह 9.31 बजे से लगेगा, इसके साथ ही मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे और शाम 6.50 बजे को ग्रहण मोक्ष उपरांत मंदिरों की सफाई धुलाई, स्थापित मूर्तियों के स्नान आदि होकर पोशाक बदली जाएंगी।