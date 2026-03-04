भाजपा की कार्यकारिणी घोषित होते ही कार्यालय मंत्री ने लिखा- आज फिर चापलूसों की जीत हुई, नोटिस जारी

जिला कार्यालय मंत्री देवेन्द्र कटारे के इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यालय मंत्री देवेन्द्र कटारे से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि पिछले दिनों कार्यकारिणी घोषित होने के बाद आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी की रीति-नीति के विरुद्ध लगातार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है। जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिले निर्देशानुसार आपको एक सप्ताह के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश मिले हैं। आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अपना पक्ष रखें। वरना आप पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।