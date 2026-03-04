4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भाजपा की कार्यकारिणी घोषित होते ही कार्यालय मंत्री ने लिखा- आज फिर चापलूसों की जीत हुई, नोटिस जारी

MP News: भाजपा ने जिला की 35 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की थी। जिसमें देवेंद्र कटारे को जिला कार्यालय मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस पद से वह असंतुष्ट नजर आए।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Mar 04, 2026

SAGAR

bjp district office minister devendra katare show cause notice

MP News: मध्यप्रदेश के सागर में भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी जताने वाले जिला कार्यालय मंत्री को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पार्टी की रीति-नीति के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर एक हफ्ते में स्पष्ट जवाब मांगा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपके द्वारा निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया जाता है तो जिला कार्यालय मंत्री पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जिला कार्यालय मंत्री देेवेन्द्र कटारे के द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लिखा- चापलूसों की जीत हुई

भाजपा ने 1 मार्च को सागर जिले की 35 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी। इसमें देवेंद्र कटारे को जिला कार्यालय मंत्री बनाया गया था। लेकिन देवेन्द्र कटारे जिला कार्यालय मंत्री बनाए जाने से असंतुष्ट नजर और उन्होंने सोशल मीडिया पर पेज पर नाराजगी जाहिर की थी। देवेन्द्र कटारे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था- मैं पार्टी के निर्णय से पूर्णत: निराश और असंतुष्ट हूं। मुझे किसी प्रकार की शुभकामनाएं न दें। दूसरी पोस्ट में लिखा- आज फिर चमचों चापलूसों की जीत हो गई। संगठन की तीसरी आंख फूट गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने जारी किया नोटिस

जिला कार्यालय मंत्री देवेन्द्र कटारे के इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यालय मंत्री देवेन्द्र कटारे से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि पिछले दिनों कार्यकारिणी घोषित होने के बाद आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी की रीति-नीति के विरुद्ध लगातार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है। जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिले निर्देशानुसार आपको एक सप्ताह के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश मिले हैं। आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अपना पक्ष रखें। वरना आप पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार
रतलाम
ratlam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 02:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भाजपा की कार्यकारिणी घोषित होते ही कार्यालय मंत्री ने लिखा- आज फिर चापलूसों की जीत हुई, नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन में जज की पत्नी गई थी वॉशरूम, अचानक आ गया ‘साइलेंट अटैक’, मौत

silent attack
रतलाम

रंग-गुलाल से रंग गया सीएम मोहन यादव का चेहरा, पोस्ट किया होली का वीडियो

CM Mohan Yadav posted a Holi video on X
भोपाल

इन 2 चीजों को मिलाकर लगा लें, छूट जाएगा होली का रंग, एक्सपर्ट ने दी सलाह

Holi festival
भोपाल

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मोहन यादव, प्रदेश के विकास में योगदान को किया याद

CM Mohan Yadav arrives to pay tribute to the former Chief Minister of MP
भोपाल

इजराइल में फंसा एमपी का युवा रिसर्चर, बताए ग्राउंड-0 के ताजा हालात, धमाकों से…

Iran-Israel War
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.