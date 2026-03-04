इजराइल में फंसा एमपी का युवा रिसर्चर, बताए ग्राउंड-0 के ताजा हालात, धमाकों से…

शैलेन्द्र के भाई संजय मिश्रा का कहना है कि, 'भारत सरकार को ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। भारतीयों सुरक्षित वापसी की पहल करनी चाहिए। वहीं, इजराइल में कार्यरत रीवा के शैलेन्द्र ने वीडियो जारी कर वहां की स्थिति परिजनों को बताई है। इसमें बताया 'इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है और हर नागरिक को आपात स्थिति में क्या करना है, इसकी स्पष्ट गाइडलाइन है। वहां मकान बनाने के साथ ही बंकर बनाने का नियम है। इसके अलावा इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है। वहां का सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, अधिकांश मिसाइलें फेल हो रही हैं। लेकिन, रह-रहकर लगातार धमाके भी हो रहे हैं।'