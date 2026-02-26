मूसा गैंग की धमकी के बाद ‘अंडरग्राउंड विधायक’ की एंट्री, 51 दिन बाद शक्ति प्रदर्शन

विधायक प्रदीप पटेल 5 जनवरी से क्षेत्र से गायब थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मऊगंज में अपराधियों की मूसा गैंग - सक्रिय है। उसने कई बार हमले का प्रयास किया, जान से मारने की 5 धमकी भी भी दी है। पटेल ने सीएम से भी मिलकर सुरक्षा की मांग की थी। न पुलिस ने इस गैंग के अस्तित्व से इनकार किया। जिसके बाद से विपक्ष भी उन पर हमलावर था और पुलिस को ज्ञापन देकर विधायक की तलाश करने की मांग उठाई थी।