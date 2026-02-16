बेटी के अरमानो पर फिरा पानी, तिलक लेकर गए परिवार के घर से 31 लाख के जेवर चोरी

बताया जा रहा है कि, जिले के पैपखार हाल मुकाम बरया कला कुसुड़ी टोला में रहने वाले रमाशंकर पाण्डेय शनिवार को अपनी बेटी की तिलक लेकर नाऊन थाना हनुमना गए हुए थे। उन्होंने घर की रखवाली पड़ोसी को सौंप दी थी। लेकिन, देर रात उनके सूने घर में चोरों की नजर पड़ गई। चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। यहां पूरे घर की इत्मिनान से तलाशी ली। अलमारी, पेटी तोड़कर उसमें बेटी को देने के लिए रखे सोने व चांदी के जेवर समेत परिवार के अन्य महिलाओं के भी जेवर समेटकर चोर चंपत हो गए और किसी को भनक तक नहीं लग पाई।