वेस्टर्न डिस्टरबेंस से एमपी में बदला मौसम, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सीधा असर प्रदेश पर कम है, फिर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव 17 से 19 फरवरी के बीच दिख सकता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उज्जैन संभाग में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी बादल छाए रहने की संभावना है। यह फरवरी महीने में तीसरी बार बारिश का दौर हो सकता है। महीने की शुरुआत में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे भी कराया। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम के बदलाव पर नजर रखें।