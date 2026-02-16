इन 9 लक्षणों से समझ जाएं, आपके बच्चे को जन्म से है ‘दिल की बीमारी’

World Congenital Heart Defect Awareness Day: जन्म के साथ ही दिल में मौजूद खामी अगर समय रहते पहचान में न आए, तो वह मासूम की जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष शिशुओं में पाई जाने वाली सबसे सामान्य जन्म स्थितियों में शामिल हैं, लेकिन जागरूकता और शुरुआती जांच से इन्हें समय रहते रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरुकता दिवस पर ए्स भोपाल ने आम लोगों को सचेत करते हुए समय पर पहचान और उपचार कराने की सलाह दी है।