इस बार एमपी से दोगुना हज यात्री, 3085 से बढ़कर 8000 हुई संख्या

HAJ 2026: प्रदेश से हजयात्रा पर रवाना होने वालों की संख्या दोगुना हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा वेटिंग लिस्ट क्लियर किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के 3,085 अतिरिक्त आवेदकों का चयन पक्का हो गया है। इसके साथ प्रदेश से यात्रा पर जाने वालों की संख्या अब 8,000 हो चुकी है। यह संख्या अभी और भी बढऩे की उम्मीद है। हजयात्रा के लिए प्रदेश से दस हजार लोगों ने आवेदन जमा किए किए थे। हज कोटे के आधार पर इनमें से 4,567 का चुनाव हुआ। बाकी वेटिंग सूची में शामिल हुए। दूसरे प्रदेशों में हज आवेदनों के मुकाबले कोटा अधिक रहा। ऐसे में बचा हुआ कोटा प्रदेश को मिला। इस कोटे से वेङ्क्षटग सूची की लिस्ट से चुनाव हुआ है।