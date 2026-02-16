16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

इस बार एमपी से दोगुना हज यात्री, 3085 से बढ़कर 8000 हुई संख्या

HAJ 2026: वेटिंग लिस्ट से 3085 का चुनाव, 8000 हुई इस बार हज यात्रियों की संख्या, उम्मीद अभी और बढ़ सकती है संख्या, मिलेगा मौका...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 16, 2026

Haj 2026

Haj 2026(photo:patrika)

HAJ 2026: प्रदेश से हजयात्रा पर रवाना होने वालों की संख्या दोगुना हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा वेटिंग लिस्ट क्लियर किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के 3,085 अतिरिक्त आवेदकों का चयन पक्का हो गया है। इसके साथ प्रदेश से यात्रा पर जाने वालों की संख्या अब 8,000 हो चुकी है। यह संख्या अभी और भी बढऩे की उम्मीद है। हजयात्रा के लिए प्रदेश से दस हजार लोगों ने आवेदन जमा किए किए थे। हज कोटे के आधार पर इनमें से 4,567 का चुनाव हुआ। बाकी वेटिंग सूची में शामिल हुए। दूसरे प्रदेशों में हज आवेदनों के मुकाबले कोटा अधिक रहा। ऐसे में बचा हुआ कोटा प्रदेश को मिला। इस कोटे से वेङ्क्षटग सूची की लिस्ट से चुनाव हुआ है।

वेटिंग लिस्ट में इस बार सभी को मौका मिलने की उम्मीद

मध्य प्रदेश से इस बार हर हज आवेदक को हज यात्रा (HAJ 2026) का मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा अतिरिक्त कोटे के लगातार बढऩे के चलते हैं। यह कोटा सेंट्रल हज कमेटी निर्धारित करती है। देशभर से डेढ़ लाख लोग रवाना होंगे। इसके आधार पर हर प्रदेश का अपना कोटा है। इसमें आवेदन न होने पर कमेटी उन प्रदेशों को इसे बांट देती है जहां आवेदक हैं।

ये रहे हाल

कुल आवेदन: 10 हजार

प्रारंभिक कोटा: 4,567

वेटिंग से अब तक चयन: 3,085

वेटिंग में अब भी 2 हजार यात्री

वेटिंग लिस्ट से इस बार बहुत उम्मीद

हज यात्रा (HAJ 2026) पर रवाना होने वालों की संख्या इस बार ज्यादा होगी। वेटिंग सूची से अब तक तीन हजार से ज्यादा नाम चुने जा चुके हैं। यात्रा शुरू होने में अभी करीब दो माह हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है सूची में शेष लोगों को भी यात्रा का मौका मिलेगा।

-मोहम्मद तौफीक, सचिव, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसायटी

ये भी पढ़ें

इस तरह आपके घर आ सकता है साइलेंट किलर… 5 साल पहले शरीर देने लगता है ‘शुगर का अलार्म’
Patrika Special News
Diabetes Reversible patrika series episode 3

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 09:33 am

Published on:

16 Feb 2026 09:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इस बार एमपी से दोगुना हज यात्री, 3085 से बढ़कर 8000 हुई संख्या

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब आसान, सीएम देंगे प्रदेश के पहले साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की सौगात

MP Cyber Registry Office bhopal first digital office online property registration
भोपाल

इन 9 लक्षणों से समझ जाएं, आपके बच्चे को जन्म से है ‘दिल की बीमारी’

Heart Defect Awareness Day
भोपाल

वेस्टर्न डिस्टरबेंस से एमपी में बदला मौसम, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

Rain And Thundershower Alert
भोपाल

एमपी में मौसम ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, फरवरी माह में ही चुभ रही धूप

Winter Retreats Early Temperature Surge Marks Unusual February Heat After 8 Years in MP Weather
भोपाल

MP बजट सत्र में पेश होंगे 7 विधेयक, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार

MP Budget Session Government Prepares to Introduce Seven Key Bills in Assembly
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.