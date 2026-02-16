75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब आसान, सीएम देंगे प्रदेश के पहले साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की सौगात

इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले के 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब राजधानी भोपाल स्थित इस कार्यालय से कराई जा सकेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर की संपत्ति खरीद रहा है, तो उसे संबंधित जिले में जाकर लंबी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्थान से पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।