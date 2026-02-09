ऑनलाइन गेम ने नाबालिग को बनाया कर्जदार, अपनी मां के ही 15 लाख के जेवर चुरा लिए

Rewa News :मध्य प्रदेश के रीवा में एक नाबालिग ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद जब कर्जदार हो गया तो उसने अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि, सीधी से रीवा एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आए नाबालिग बेटे ने करीब 15 लाख रुपए कीमत के मां के सोने के आभूषण पार कर दिए। हालांकि, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए चोरी की इस वारदात का खुलासा कर दिया है। साथ ही, नाबालिग के एक दोस्त के घर से चोरी गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं।