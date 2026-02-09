9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

ऑनलाइन गेम ने नाबालिग को बनाया कर्जदार, अपनी मां के ही 15 लाख के जेवर चुरा लिए

Rewa News : सीधी से रीवा एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आए बेटे ने करीब 15 लाख रुपए कीमत के मां के सोने के आभूषण पार कर दिए। पुलिस ने नाबालिग के दोस्त के घर से जेवर बरामद कर मां के सुपुर्द कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 09, 2026

Rewa News

नाबालिग ने चुराए अपनी मां के 15 लाख के जेवर (photo Source- Patrika)

Rewa News :मध्य प्रदेश के रीवा में एक नाबालिग ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद जब कर्जदार हो गया तो उसने अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि, सीधी से रीवा एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आए नाबालिग बेटे ने करीब 15 लाख रुपए कीमत के मां के सोने के आभूषण पार कर दिए। हालांकि, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए चोरी की इस वारदात का खुलासा कर दिया है। साथ ही, नाबालिग के एक दोस्त के घर से चोरी गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं।

मामले को लेकर थाना प्रभारी आशीष मिश्रा का कहना है कि, सीधी में रहने वाले तिवारी परिवार की महिला रीवा स्थित अपनी बहन के घर एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं। शनिवार को वैवाह कार्यक्रम स्थल से घर लौटने के बाद जब उसने अपने जेवर उतारकर रखे तो चंद मिनटों बाद सभी जेवर गायब हो गए।

मोबाइल लोकेशन से खुला राज

काफी तलाश करने के बाद भी जेवर नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दी गई। चोरहटा पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसका नाबालिग पुत्र भी गायब है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे सीधी से ढूंढ निकाला। रीवा लाकर उससे पूछताछ करने पर पता चला कि नाबालिग ने ही सीधी में अपने दोस्त के यहां जेवर छिपा दिए थे।

मां बोली- केस दर्ज मत करना

नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया कि, उसे मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई, उसी में वो काफी पैसे हार गया था। ये पैसे उसने अपने दोस्तों से उदार ले रखे थे। इसी कर्ज के पैसों को चुकाने के लिए उसने चोरी की। दूसरी तरफ मां ने बेटे के खिलाफ केस दर्ज करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने जब्त किए सोने के जेवरात बिना मामला दर्ज किए मां के सुपुर्द कर दिए हैं। लेकिन, बेटे की गतिविधियों पर नजर रखने की नसीहत माता-पिता से की है, ताकि लड़का ऐसी वारदात कहीं बाहर अंजाम न दे दे।

ये भी पढ़ें

सड़क पर दौड़ती लग्जरी कार बनी आग का गोला, 6 लोग कूदकर बचे, नई नवेली बहू भी थी सवार
शहडोल
luxury car fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / ऑनलाइन गेम ने नाबालिग को बनाया कर्जदार, अपनी मां के ही 15 लाख के जेवर चुरा लिए

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एयरपोर्ट को सिलपरा-बेला रिंग रोड से जोड़ेगी यह सड़क, बढ़ जाएंगे जमीनों के दाम

Road to connect Rewa Airport to Silpara-Bela Ring Road
रीवा

मातम में बदली खुशियां…बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता, भाई और भांजी को कार ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

Rewa Incident Audi Car Crash
रीवा

रीवा में AUDI का कहर, तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा; हुई दर्दनाक मौत

रीवा

एमपी के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से इस्तीफा, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व अन्य नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

Former Mauganj MLA Laxman Tiwari resigns from Congress
रीवा

ब्राह्मण लड़कियों पर कुछ ऐसा लिखा कि गुस्सा उठे लोग, एमपी में आपत्तिजनक पोस्ट पर मचा बवाल

Police case registered against YouTuber Manish Patel in Rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.