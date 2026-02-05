ब्राह्मण लड़कियों पर कुछ ऐसा लिखा कि गुस्सा उठे लोग, एमपी में आपत्तिजनक पोस्ट पर मचा बवाल

Rewa Police- मध्यप्रदेश में ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक और मामला सामने आया है। प्रदेश के रीवा में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने यह हरकत की है। उसने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट की जिससे ब्राह्मण समाज गुस्सा उठा। इसे समाज की बेटियों के लिए अपमानजनक बताया। ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया और तनाव बढ़ा तो यूट्यूबर ने पोस्ट से कुछ आपत्तिजनक शब्द हटा दिए पर माफी नहीं मांगी। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। इधर लोगों के आक्रोश और गिरफ्तारी के डर यूट्यूबर भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।