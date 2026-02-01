पति की मौत के बाद देवर से शादी की चल रही थी चर्चा, वीडियो कॉल कर…

घटना रामपुर बघेलान थाने के खरवाड़ी गांव की है। यहां रहने वाली सुमन वर्मा 24 वर्ष के पति की 4 अक्टूबर 2025 में मौत हो गई थी जिसके बाद देवर शिवम बारी के साथ उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। शिवम किसी दूसरी लड़की से फोन पर बात करता था जिसको लेकर सुमन ने आपत्ति की थी। जब वह नहीं माना तो शनिवार को उसने शिवम को वीडियो कॉल किया और उसके सामने घर में रखे जहर का सेवन कर लिया। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। तत्काल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए जहां देर रात उसकी मौत हो गई।