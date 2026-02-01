पिता की आंखों के सामने बेटी ने तोड़ा दम, हाथ छोड़कर रोड क्रॉस करने भागी थी

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक हादसे में एक पिता की आंखों के सामने ही उसकी मासूम बेटी ने दम तोड़ दिया। घटना शहर के ईंटखेड़ी इलाके की है जहां एक 6 साल की बच्ची की कार से टक्कर लगने से मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा था लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची अपने पिता के साथ घर लौट रही थी इसी दौरान ये हादसा हुआ। बच्ची की हादसे में मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।