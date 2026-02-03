एमपी में आंधी-बारिश के साथ कोहरे का कहर, आज इन 20 जिलों में मावठ का अलर्ट

Storms Rain And Fog Alert :मध्य प्रदेश में घने कोहरे के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसी के साथ आज भी कई जिलों में मावठा गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले तीन दिन कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। जबकि, कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार हैं।