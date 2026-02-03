3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

कर्नल सोफिया पर बेशर्म बयान देकर फंसे विजय शाह पर अब ‘दिल्ली’ करेगी फैसला

Minister Vijay Shah Statement Controversy: सांसत में मंत्री विजय शाह, हर स्तर पर किए प्रयास लेकिन कहीं से नहीं मिली राहत

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 03, 2026

minister vijay shah statement controversy

minister vijay shah statement controversy(photo:FB)

Minister Vijay Shah Statement Controversy: कर्नल सोफिया को लेकर बेशर्म बयान देने वाले मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह को लेकर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। माना जा रहा है कि सरकार फैसले के बाद 6 फरवरी तक कोर्ट को अपने निर्णय से अवगत कराएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 फरवरी को उक्त मामले में सुनवाई होनी है। पूर्व में यह माना जा रहा था कि शाह के खिलाफ हुई एसआइटी जांच पर स़त्ता व संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई दो हफ्ते की अवधि में निर्णय ले लिया जाएगा।

मंत्री सांसत में, कहीं से नहीं मिली राहत

मामला (Minister Vijay Shah Statement Controversy) बुरी तरह फंसा है। उधर मंत्री शाह की जान सांसत में है, वे भोपाल से लेकर दिल्ली तक सभी स्तर पर अपना पक्ष रख चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात तक उन्हें किसी भी स्तर से कोई राहत नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें दो टूक कह दिया है कि जो कुछ होगा, वह दिल्ली नेतृत्व ही तय करेगा। उसके आधार पर अवगत कराया जाएगा।

क्यों फंसे मंत्री शाह

चुनौती देकर फंसे मंत्री शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंदौर में कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म टिप्पणी(Minister Vijay Shah Statement Controversy) की। इस पर हाईकोर्ट के एफआइआर के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यहां राहत तो नहीं, उलटा एसआइटी गठित करने के आदेश हुए। कोर्ट ने सरकार से अभियोजन की स्वीकृति पर दो हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है।

क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बॉल पर शिवराज सिंह चौहान ने मारा ऐसा शॉट, पवेलियन से गूंज उठी तालियों की आवाज
रायसेन
Member Of Parliament Sports Festival

mp news

03 Feb 2026 08:55 am

