क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बॉल पर शिवराज सिंह चौहान ने मारा ऐसा शॉट, पवेलियन से गूंज उठी तालियों की आवाज

Member Of Parliament Sports Festival :मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोमवार को सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा शामिल हुए। इस दौरान सियासी पिच पर राजनीतिक कुशल के महारथी नेता शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट की पिच पर रविंद्र जडेजा के सामने अपना क्रिकेट हुनर दिखाया। उन्होंने जडेजा की बॉल पर आगे बढ़ते हुए ऐसा शॉट लगाया कि, न सिर्फ पूरा पवेलियन तालियों की आवाज से गूंज उठा, बल्कि खुद गेंदबाजी कर रहे जडेजा ने भी उनके शॉट की सराहना करते हुए ताली बजाई।