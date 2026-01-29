मलेशिया मौसम विभाग का यंत्र रायसेन में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के थाना सुल्तानगंज ग्राम मरखंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब आसमान से एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक यंत्र गिर गया। इसे देखते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका होने पर डायल 100 पर तुरंत सूचना दी।
मौके पर पहुंचे आरक्षक गजेंद्र दांगी और मनोज ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र को सुरक्षित किया और आला-अफसरों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। प्राथमिक सुरक्षा जांच के बाद संदिग्ध डिवाइस को सावधानीपूर्वक कब्जे में लेकर थाने लाया गया।
थाना प्रभारी श्यामराज सिंह राजपूत ने बताया कि पूरा मामला बुधवार का है। जिसकी प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई कि उक्त यंत्र कोई विस्फोटक या खतरनाक उपकरण नहीं है। यह एक रेडियोसोंडे है, जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में किया जाता है। यह उपकरण मौसम गुब्बारे के माध्यम से ऊंचाई पर भेजा जाता है और तापमान, आद्र्रता व वायुदाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम केंद्रों तक भेजता है। उपकरण पर उपलब्ध विवरण के अनुसार यह मलेशिया मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित बताया जा रहा है।
आशंका जताई जा रही कि तेज हवाओं के कारण यह करीब चार हजार किलोमीटर की दूरी तय कर मरखंडी क्षेत्र में आकर गिरा।
दरअसल, रेडियोसोंड ऐसा वैज्ञानिक यंत्र होता है, जिससे ऊपरी वातावरण का तापमान, नमी और हवा की गति जैसी जानकारी मिलती है। गुब्बारे में गैस भरकर यंत्र को आसमान में छोड़ा जाता है। जो कि ऊंचाई पर जाकर फट जाता है। इसके बाद इसमें मौजूद यंत्र पैराशूट के जरिए नीचे गिरता है।
जांच में सामने आया है कि मौसम की जानकारी जुटाने वाले यंत्र रेडियोसोंडे पर स्पष्ट रूप से मलेशिया मौसम विज्ञान विभाग लिखा हुआ है। जो कि ऊपरी हवा और जेट स्ट्रीम के कारण हजारों किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश पहुंच गया।
