मलेशिया मौसम विभाग का यंत्र रायसेन में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

मौके पर पहुंचे आरक्षक गजेंद्र दांगी और मनोज ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र को सुरक्षित किया और आला-अफसरों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। प्राथमिक सुरक्षा जांच के बाद संदिग्ध डिवाइस को सावधानीपूर्वक कब्जे में लेकर थाने लाया गया।



थाना प्रभारी श्यामराज सिंह राजपूत ने बताया कि पूरा मामला बुधवार का है। जिसकी प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई कि उक्त यंत्र कोई विस्फोटक या खतरनाक उपकरण नहीं है। यह एक रेडियोसोंडे है, जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में किया जाता है। यह उपकरण मौसम गुब्बारे के माध्यम से ऊंचाई पर भेजा जाता है और तापमान, आद्र्रता व वायुदाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम केंद्रों तक भेजता है। उपकरण पर उपलब्ध विवरण के अनुसार यह मलेशिया मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित बताया जा रहा है।