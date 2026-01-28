नसबंदी फेल, लोक लाज में बच्चे को झाड़ियों में फेंक आई मां, 48 घंटे खुले में बिलखता रहा नवजात

मामला जिले के रायसेन जिले के सिलवानी का है। सोमवार को कड़ाके की ठंड में महेंद्र पटेल के खेत में नवजात बच्चा मिला। कंटीली झाड़ियों के बीच वह 48 घंटे तक मौत से जंग लड़ता रहा। मामले ने सामाजिक विवशता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बच्चे की रोने की अवाज सुन ग्रामीण पहुंचे तो नवजात झाड़ियों के बीच पड़ा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और मासूम को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक, दो दिन खुले में पड़े रहने से पैरों में गहरे घाव हो गए थे।