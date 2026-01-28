28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

नसबंदी फेल, लोक लाज में बच्चे को झाड़ियों में फेंक आई मां, 48 घंटे खुले में बिलखता रहा नवजात

MP News: कड़ाके की ठंड में महेंद्र पटेल के खेत में मिला नवजात, 48 घंटे आसमान के नीचे खुले में पड़े रहने से शरीर पर पड़े घाव...

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Sanjana Kumar

Jan 28, 2026

Newborn found in bushes

Newborn found in bushes

MP News: इसे सिस्टम की नाकामी कहें या सामाजिक विवशता। पांच बच्चों की मां को जब छठवां बच्चा हुआ तो, उसने गरीबी, लोकलाज और समाज के तानों से बचने ममता का गला घोंट दिया। बच्चे को झाडिय़ों में फेंक दिया। हैरान करने वाली बात कि महिला ने नसबंदी करवाई थी, बावजूद ऑपरेशन फेल हो गया।

मामला जिले के रायसेन जिले के सिलवानी का है। सोमवार को कड़ाके की ठंड में महेंद्र पटेल के खेत में नवजात बच्चा मिला। कंटीली झाड़ियों के बीच वह 48 घंटे तक मौत से जंग लड़ता रहा। मामले ने सामाजिक विवशता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बच्चे की रोने की अवाज सुन ग्रामीण पहुंचे तो नवजात झाड़ियों के बीच पड़ा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और मासूम को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक, दो दिन खुले में पड़े रहने से पैरों में गहरे घाव हो गए थे।

जांच शुरू

सिलवानी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आसपास गांवों, अस्पतालों और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि इसी गांव की एक महिला शनिवार को अधिक रक्तस्राव की समस्या लेकर सिविल अस्पताल सिलवानी आई थी, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रायसेन रेफर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जब गांव पहुंची तो उक्त महिला अपने घर पर मिली।

तीन बच्चों के बाद कराई नसबंदी, गर्भ ठहरा

पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने नवजात को फेंकने की बात स्वीकार की। उसने बताया, दो दिन पहले घर पर बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसने बच्चे को झाडिय़ों में छोड़ दिया। उसके पहले से पांच बच्चे हैं। 3 बच्चों के बाद नसबंदी कराई थी। इसके बावजूद गर्भ ठहर गया।

पिता हिरासत में, मां अस्पताल में भर्ती

मामले ने नसबंदी योजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने नवजात की मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पिता हिरासत में है। बाल कल्याण समिति पूरे मामले की निगरानी कर रही है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। महिला के बेहोश होने के कारण यह पता नहीं चल सका कि उसने नसबंदी कहां और कब कराई थी।

ये भी पढ़ें

बीहड़ से हल…अब जनसेवा के सपने तक… कैसे बदली डकैत अरविंद गुर्जर की बंदूक वाली जिंदगी
Patrika Special News
Arvind Gurjar chambal dakait story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / नसबंदी फेल, लोक लाज में बच्चे को झाड़ियों में फेंक आई मां, 48 घंटे खुले में बिलखता रहा नवजात

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘2 पश्चिमी विक्षोभ’ की होगी एंट्री, 20, 21, 22 जनवरी को तेज बारिश के आसार

western disturbances
रायसेन

इंदौर से रीवा जा रही 50 यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार

Passenger Bus Fire
रायसेन

MP में नया जिला बनाने का प्रस्ताव पास, 20 साल पुरानी मांग पर लगी मुहर!

nagar parishad passed proposal Bareilly as New district mp news
रायसेन

जंगल में शिकार के दौरान भरमार बंदूक की नाल फटी, हुई मौत; 7 आरोपी गिरफ्तार

रायसेन

'लाइक' से शुरू लव स्टोरी मंदिर की चौखट पर पहुंची, जसवंत-सरिता ने रचाई शादी

love marriage through reels jaswant-sarita story raisen mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.