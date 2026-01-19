‘2 पश्चिमी विक्षोभ’ की होगी एंट्री, 20, 21, 22 जनवरी को तेज बारिश के आसार

Mp weather: मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शहर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद धूप तो निकली, लेकिन उसमें तेजी नहीं थी। बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम का रुख देखकर 20, 21, 22 जनवरी को बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। मौसम विभाग भी यही संकेत दे रहा है। जिसे देखते हुए समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर रखी धान को सुरक्षित करने के निर्देश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए हैं।