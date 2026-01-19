19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

‘2 पश्चिमी विक्षोभ’ की होगी एंट्री, 20, 21, 22 जनवरी को तेज बारिश के आसार

Mp weather: दो पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से 19 जनवरी की रात तथा 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Astha Awasthi

Jan 19, 2026

western disturbances

western disturbances प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Mp weather: मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शहर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद धूप तो निकली, लेकिन उसमें तेजी नहीं थी। बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम का रुख देखकर 20, 21, 22 जनवरी को बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। मौसम विभाग भी यही संकेत दे रहा है। जिसे देखते हुए समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर रखी धान को सुरक्षित करने के निर्देश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए हैं।

इसलिए बदल रहा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान एवं निकटवर्ती दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। वहीं उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर 269 किमी प्रति घंटा गति से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं।

दो पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से 19 जनवरी की रात तथा 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

बादलों ने बढ़ाया तापमान

बादल छाने का असर तापमान पर पड़ा है। रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि शनिवार को 27 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान 08 डिग्री से बढ़कर 10 डिग्री पर पहुंच गया था। जिससे ठंड से राहत मिली है। लेकिन बादल छटने के बाद तापमान में फिरी गिरावट होगी। यदि बारिश हुई तो ठंड का असर और तीखा हो जाएगा।

कैसा रहा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अभी शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा है। यहां न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री पहुंच गया है। शनिवार-रविवार की रात में इतना टेम्परेचर दर्ज किया गया। खजुराहो में 5.8 डिग्री, नौगांव-उमरिया में 6 डिग्री, रीवा में 6.4 डिग्री, पचमढ़ी में 6.8 डिग्री, मंडला में 7.2 डिग्री और मलाजखंड में पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / ‘2 पश्चिमी विक्षोभ’ की होगी एंट्री, 20, 21, 22 जनवरी को तेज बारिश के आसार

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर से रीवा जा रही 50 यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार

Passenger Bus Fire
रायसेन

MP में नया जिला बनाने का प्रस्ताव पास, 20 साल पुरानी मांग पर लगी मुहर!

nagar parishad passed proposal Bareilly as New district mp news
रायसेन

जंगल में शिकार के दौरान भरमार बंदूक की नाल फटी, हुई मौत; 7 आरोपी गिरफ्तार

रायसेन

'लाइक' से शुरू लव स्टोरी मंदिर की चौखट पर पहुंची, जसवंत-सरिता ने रचाई शादी

love marriage through reels jaswant-sarita story raisen mp news
रायसेन

सिर पर बर्तन रख महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज को घेरा, कहा- इन्हें मार-मार कर सही करो

women surrounded Shivraj Singh Chouhan security issues mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.