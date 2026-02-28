MP में यहां बरसाना की तर्ज पर होती है ‘लठमार होली’, बड़ी संख्या में जुटती है भीड़

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दीवानगंज कस्बे के गोसाई मोहल्ले में हर वर्ष की तरह इस बार भी बरसाना की तर्ज पर पारंपरिक लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। यह अनोखी परंपरा क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, जिसे देखने आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गोसाई मोहल्ले में होली के अवसर पर महिलाएं पुरुषों को प्रतीकात्मक रुप से लाठियों से प्रहार करती हैं, जबकि पुरुष ढाल लेकर बचाव करते हैं। इस दौरान फाग गीत, ढोल. मांदल और रंग. गुलाल के साथ पूरा मोहल्ला उत्सव में डूब जाता है।