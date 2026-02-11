एमपी में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिलाएं-बच्चे समेत 26 घायल

हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत कार्य करते हुए घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को गैरतगंज सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अबी जानकारी सामने आई है कि, घायलों में से कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।