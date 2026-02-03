3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या से इस कदर भड़की भीड़, आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला, इलाके में तनाव

MP News : युवती की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने आरोपी युवक को जंगल में ही दबोच लिया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। एक ही दिन में दो हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 03, 2026

MP News

युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या पर ने आरोपी को पीटपीटकर मार डाला (photo source- patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले सुल्तानपुर थाना इलाके में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात ने हर एक जानने वाले को हैरान कर दिया। यहां के आदिवासी बहुल ग्राम कमरोरा (साढ़े बारह गांव क्षेत्र) में युवती की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने आरोपी युवक को पीट-पीटकर मार डाला। एक ही दिन में दो हत्याएं होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि, ग्राम कमरोरा में रहने वाले किसान की बेटी दोपहर में पिता को खाना देने खेत जा रही थी। रास्ते में गांव के ही 25 वर्षीय प्रकाश सिंह पुत्र बल्लू ने उसे रोक लिया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने उसे देख लिया और परिजन को सूचना दे दी। घर वाले जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां बेटी का शव पड़ा मिला।

ग्रामीणों ने आरोपी को पीट-पीटकर मारडाला

परिजन का आरोप है कि, उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। घर वालों का कहना है कि, मौके पर जब उसे देखा था तो मृतका निर्वस्त्र थी। देखते ही देखते घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की भीड़ ने आरोपी प्रकाश सिंह को जंगल में ही घेर लिया और उसकी इस कदर पिटाई की कि, उसकी भी मौत हो गई।

क्षेत्र में भारी पुलिसबल तैनात

वहीं, घटना की जानकारी लगते ही सुल्तानपुर पुलिस मौक पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर विवेचना शुरू की है। युवती का शव पोस्टमॉर्टम के लिए औबेदुल्लागंज भेजा है, ताकि मौत के कारण और दुष्कर्म की पुष्टि हो सके। वहीं, क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में हालत को देखते हुए शहरभर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बॉल पर शिवराज सिंह चौहान ने मारा ऐसा शॉट, पवेलियन से गूंज उठी तालियों की आवाज
रायसेन
Member Of Parliament Sports Festival

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 08:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या से इस कदर भड़की भीड़, आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला, इलाके में तनाव
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बॉल पर शिवराज सिंह चौहान ने मारा ऐसा शॉट, पवेलियन से गूंज उठी तालियों की आवाज

Member Of Parliament Sports Festival
रायसेन

खेल महाकुंभ के महासंग्राम में आएंगे रविंद्र जडेजा और शिवराज सिंह, जुटेंगे हजारों दर्शक

mp news
रायसेन

मलेशिया मौसम विभाग का यंत्र रायसेन में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

raisen news
रायसेन

नसबंदी फेल, लोक लाज में बच्चे को झाड़ियों में फेंक आई मां, 48 घंटे खुले में बिलखता रहा नवजात

Newborn found in bushes
रायसेन

‘2 पश्चिमी विक्षोभ’ की होगी एंट्री, 20, 21, 22 जनवरी को तेज बारिश के आसार

western disturbances
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.