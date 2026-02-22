22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

एक दूसरे से 350 किमी दूर थे प्रेमी-प्रेमिका, एक कॉल के बाद दोनों ने दी जान

mp news: प्रेमिका ने रायसेन में तो प्रेमी ने 350 किमी दूर उज्जैन में की खुदकुशी, कॉल डिटेल से पता चला अफेयर।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Shailendra Sharma

Feb 22, 2026

raisen

after a single phone call love couple suicide distance between both are 350 km

mp news: मध्यप्रदेश में शनिवार को दो अलग-अलग जिलों में हुई आत्महत्या की दो घटनाओं के बीच प्रेम प्रसंग का पता चला है। आत्महत्या करने वाले युवक-युवती के आखिरी कॉल डिटेल की जांच करने पर ये सामने आया है कि दोनों ने पहले एक दूसरे से फोन पर बात की और फिर आत्महत्या कर ली। हालांकि खुदकुशी का कारण क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दोनों आत्महत्या की घटनाएं लगभग एक ही समय पर हुई हैं और उनके बीच 350 किमी. का फासला है।

रायसेन में प्रेमिका तो उज्जैन में प्रेमी ने दी जान

रायसेन जिले के चिल्ली गांव में रहने वाली 23 साल की साक्षी धाकड़ ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साक्षी अपने नाना के घर में रहती थी। सुबह करीब 6 बजे साक्षी ने फांसी लगाई और इसी वक्त करीब 350 किमी दूर उज्जैन जिले के पवासा थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक ऋषभ मीणा ने भी खुदकुशी की। ऋषभ उज्जैन के मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। वह पेशे से इंजीनियर था और उज्जैन की ही एक कंपनी में साइट इंजीनियर था। वो मूल रूप से रायसेन का रहने वाला था।

कॉल डिटेल से पता चला अफेयर

साक्षी और ऋषभ के मोबाइल फोन की जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो दोनों के बीच अफेयर का पता चला। पुलिस के मुताबिक मौत को गले लगाने से पहले दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बातचीत की थी। शुक्रवार रात को भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे आखिरी बार कॉल पर बातचीत करने के बाद ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया था। ऋषभ और साक्षी ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को दोनों के पास से ही कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें

जीजा के भाई की शादी तय होने से दुखी नर्सिंग छात्रा ने दी जान
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / एक दूसरे से 350 किमी दूर थे प्रेमी-प्रेमिका, एक कॉल के बाद दोनों ने दी जान

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के इस शहर में बनेगा ‘सिंथेटिक टर्फ’ वाला हॉकी स्टेडियम, ढाई साल में होगा तैयार

synthetic turf hockey stadium construction mandideep in 13 crores mp news
रायसेन

MP में डिप्टी रेंजर सहित 2 को मारी गोली, बाद में फांसी लगाकर दे दी जान

raisen news
रायसेन

एमपी में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिलाएं-बच्चे समेत 26 घायल

Horrific Accident
रायसेन

एमपी के बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री सील, अवैध शराब परिवहन मामले में बड़ी कार्रवाई

raisen news
रायसेन

युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या से इस कदर भड़की भीड़, आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला, इलाके में तनाव

MP News
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.