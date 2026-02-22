एक दूसरे से 350 किमी दूर थे प्रेमी-प्रेमिका, एक कॉल के बाद दोनों ने दी जान

साक्षी और ऋषभ के मोबाइल फोन की जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो दोनों के बीच अफेयर का पता चला। पुलिस के मुताबिक मौत को गले लगाने से पहले दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बातचीत की थी। शुक्रवार रात को भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे आखिरी बार कॉल पर बातचीत करने के बाद ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया था। ऋषभ और साक्षी ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को दोनों के पास से ही कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।