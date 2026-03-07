7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

रायसेन किले में तोप चलाकर बनाई रील, ईरान के समर्थन में लगाए नारे; सख्त कार्रवाई की मांग

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें ईरान के समर्थन में नारे लगाए गए।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Himanshu Singh

Mar 07, 2026

raisen news

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। लेकिन रायसेन में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जो प्रशासन और मानव अधिकार आयोग के सदस्यों ने आपत्ति उठाई है। ऐतिहासिक किले की प्राचीर से रोजा इफ्तारी के समय का संकेत देने के लिए तोप चलाने पहुंचे खुद युवाओं ने ईरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ युवक तोप दागते हुए नारे लगाते और ईरान का साथ देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मध्यप्रदेश के रायसेन में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किले की सफील से आवासीय बस्ती के ऊपर देसी अवैध तोप चलाकर जनजीवन को खतरे में डाल रहे यह शोहदे ईरान और रमजान के नाम पर भय फैला रहे हैं।

प्रियांक कानूनगो बोले- भेजेंगे नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यहीं स्थित महादेव के मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने से बड़ी मुस्तैदी से रोकने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा स्थानीय प्रशासन के अफसरों को उतनी ही तत्परता के साथ इन पर अवैध हथियार बनाने, गोला बारूद चलाने, दहशत फैलाने, नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने और पुरातत्व धरोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा बना लेना चाहिए। बाकी हम तो कार्रवाई के लिए नोटिस भेज ही रहे हैं, तब अफसरों को कर्तव्य पालन ना करने का हिसाब भी देना होगा। नौकरी सरकार की है और नियम भी सरकार के हैं, इसलिए पालन करवाना होगा।

टीआई के पास पहुंचा वीडियो

रायसेन तहसीलदार भरत मांडरे ने कहा कि वीडियो की जानकारी मिली है। थाना कोतवाली पुलिस को उक्त वीडियो दे दिया है। वो इसकी जांच करेंगे। इस मामले में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 04:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / रायसेन किले में तोप चलाकर बनाई रील, ईरान के समर्थन में लगाए नारे; सख्त कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में गो भक्त की ‘अनोखी’ शादी, समाज के लिए बनी मिसाल, देखें तस्वीरें

cow devotee unique wedding sets example for society raisen mp news
रायसेन

MP में यहां बरसाना की तर्ज पर होती है ‘लठमार होली’, बड़ी संख्या में जुटती है भीड़

mp news
रायसेन

एक दूसरे से 350 किमी दूर थे प्रेमी-प्रेमिका, एक कॉल के बाद दोनों ने दी जान

raisen
रायसेन

MP के इस शहर में बनेगा ‘सिंथेटिक टर्फ’ वाला हॉकी स्टेडियम, ढाई साल में होगा तैयार

synthetic turf hockey stadium construction mandideep in 13 crores mp news
रायसेन

MP में डिप्टी रेंजर सहित 2 को मारी गोली, बाद में फांसी लगाकर दे दी जान

raisen news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.