2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

MP में गो भक्त की ‘अनोखी’ शादी, समाज के लिए बनी मिसाल, देखें तस्वीरें

MP News: आयुष पिछले सात सालों से गो सेवा के लिए समर्पित हैं। आयुष के पिता अनिल यादव यादव महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और समाज को एक सकारात्मक संदेश देना चाहते थे।

3 min read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Mar 02, 2026

cow devotee unique wedding sets example for society raisen mp news

cow devotee unique wedding (Patrika.com)

Cow Devotee Unique Wedding: रायसेन के बेगमगंज में 24 वर्षीय आयुष यादव ने अपनी शादी से समाज के लिए एक संदेश दिया है। आयुष ने बिना दहेज लिए विवाह कर समाज में एक मिशाल पेश की, बल्कि विवाह समारोह से एक दिन पहले गायों के लिए अलग से भंडारा किया। आयुष के पिता अनिल यादव, यादव महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, वह समाज में यह संदेश देना चाहते थे कि बिना दहेज की शादी विवाह करें। गो माता की सेवा को ही सर्वोपरि मानें। (MP News)

गो माता के लिए 56 भोग परोसे

विवाह स्थल पर बारात और मेहमानों के साथ गायों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। गायों को खिलाने के लिए आटा, विभिन्न तरह की हरी सब्जियां, चारा के साथ मिठाई आदि भी परोसी। दूल्हा ने गो माता की पूजा अर्चना की और उन्हें गो ग्रास खिलाया। इसके बाद रस्में शुरू हुई। इस अनूठी पहल की पूरे नगर में सराहना हो रही है। विशेष व्यवस्था की गई। गायों को खिलाने के लिए आटा, विभिन्न तरह की हरी सब्जियां, चारा के साथ मिठाई आदि भी परोसी। दूल्हा ने गो माता की पूजा अर्चना की और उन्हें गो ग्रास खिलाया। इसके बाद रस्में शुरू हुई। इस अनूठी पहल की पूरे नगर में सराहना हो रही है।

सालों से गो सेवा के लिए समर्पित है परिवार

आयुष पिछले सात वर्षों से गो सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने पूरे नगर में अपना मोबाइल नंबर बांट रखा है, ताकि कहीं भी कोई आवारा या घायल मवेशी दिखे तो लोग तुरंत सूचना दे सकें। सूचना मिलते ही आयुष अपने सारे काम छोड़कर बाइक से कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच जाते है। वहां घायल मवेशी का प्राथमिक उपचार करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोडिंग ऑटो से उसे अपने घर ले आते है। घर पर वे घायल पशु के पूर्ण स्वस्थ होने तक उसके आहार और उपचार की व्यवस्था करते हैं। स्वस्थ होने के बाद मवेशी को उसी स्थान पर छोड़ते हैं, जहां से उसे लाया गया था। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें नगर में एक अलग पहचान दिलाई है।

फ्री में करते है गायों की सेवा, नहीं लेते एक भी रुपए

आयुष बताते हैं कि वे यह सेवा पूरी तरह निजी खर्च पर और निशुल्क करते है। कई बार उनकी सेवा देखकर लोग भावुक हो जाते है और सहयोग की इच्छा जताते हैं। ऐसे में वे नगद राशि लेने से इनकार कर देते हैं। यदि कोई मदद करना चाहता है तो उनसे दवाइयां या भूसा ले लेते है, जो सीधे पशुओं के काम आता है। बरसात के चार महीनों में वे शहर से बाहर नहीं जाते। उनका कहना है कि इस मौसम में सड़कों पर फिसलन के कारण मवेशियों के घायल होने की घटनाएं बढ़ जाती है, इसलिए वे पूरी तरह मुस्तैद रहते है।

समाज को दिया सेवा और संस्कार का संदेश

आयुष की यह पहल न सिर्फ गो सेवा का उदाहरण है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो जीवन के हर अवसर को सेवा और संस्कार से जोड़ा जा सकता है। आयुष कहते हैं कि गो सेवा से मन को सुकून मिलता है। शादी जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, ऐसे में गो माता को कैसे भूल सकता था। इसलिए उनके लिए भी शादी वाले गार्डन के सामने भंडारे की अलग से व्यवस्था कराई। गाय पूजन में रिश्तेदार सहित जनप्रतिनिधि हुए शामिल। (MP News)

ये भी पढ़ें

भिलटदेव के आंगन में होगी MP की पहली कृषि कैबिनेट बैठक, होली से पहले मिल सकती है बड़ी सौगातें
बड़वानी
MP Cabinet Meeting in Bhilatdev temple complex Barwani tribal districts may receive major gifts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / MP में गो भक्त की ‘अनोखी’ शादी, समाज के लिए बनी मिसाल, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में यहां बरसाना की तर्ज पर होती है ‘लठमार होली’, बड़ी संख्या में जुटती है भीड़

mp news
रायसेन

एक दूसरे से 350 किमी दूर थे प्रेमी-प्रेमिका, एक कॉल के बाद दोनों ने दी जान

raisen
रायसेन

MP के इस शहर में बनेगा ‘सिंथेटिक टर्फ’ वाला हॉकी स्टेडियम, ढाई साल में होगा तैयार

synthetic turf hockey stadium construction mandideep in 13 crores mp news
रायसेन

MP में डिप्टी रेंजर सहित 2 को मारी गोली, बाद में फांसी लगाकर दे दी जान

raisen news
रायसेन

एमपी में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिलाएं-बच्चे समेत 26 घायल

Horrific Accident
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.