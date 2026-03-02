MP में गो भक्त की ‘अनोखी’ शादी, समाज के लिए बनी मिसाल, देखें तस्वीरें

आयुष पिछले सात वर्षों से गो सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने पूरे नगर में अपना मोबाइल नंबर बांट रखा है, ताकि कहीं भी कोई आवारा या घायल मवेशी दिखे तो लोग तुरंत सूचना दे सकें। सूचना मिलते ही आयुष अपने सारे काम छोड़कर बाइक से कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच जाते है। वहां घायल मवेशी का प्राथमिक उपचार करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोडिंग ऑटो से उसे अपने घर ले आते है। घर पर वे घायल पशु के पूर्ण स्वस्थ होने तक उसके आहार और उपचार की व्यवस्था करते हैं। स्वस्थ होने के बाद मवेशी को उसी स्थान पर छोड़ते हैं, जहां से उसे लाया गया था। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें नगर में एक अलग पहचान दिलाई है।