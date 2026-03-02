भिलटदेव के आंगन में होगी MP की पहली कृषि कैबिनेट बैठक, होली से पहले मिल सकती है बड़ी सौगातें

कैबिनेट बैठक को लेकर भिलट देव मंदिर परिसर क्षेत्र को निमाड़ी संस्कृति के अनुरूप सजाया गया है। कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि यहां पांच डोम, 12 से अधिक पैगोडा, प्रदर्शनी, मीडिया ब्रीफिंग कक्ष और भोजनशाला की व्यवस्था की गई है। आगंतुकों के लिए मक्के की रोटी, अमाड़ी की भाजी, दाल-पानिये और अन्य निमाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे। बता दें कि करीब 800 वर्ष पुराने भिलट देव मंदिर की तलहटी में आयोजित कैबिनेट बैठक निमाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है।