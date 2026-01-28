28 जनवरी 2026,

बुधवार

बड़वानी

एमपी में सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद नहर में फेंककर हत्या

mp news: नाबालिग चाचा ही निकला बच्ची का हत्यारा, दुष्कर्म के बाद शोर मचाने पर नहर में फेंका था।

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

barwani

seven year old girl raped and thrown into canal died

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की हैवानियत के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव 26 जनवरी को इंदिरा सागर नहर में मिला था। पुलिस ने बच्ची की हत्या का चौंका देने वाला खुलासा करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग मृतका बच्ची का चाचा है जिसने दुष्कर्म के बाद बच्ची को नहर में फेंक दिया था और डूबने के कारण बच्ची की मौत हो गई थी। बुधवार को पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया।

26 जनवरी को मिला था शव

बड़वानी एसपी जगदीश डावर ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जनवरी को ग्रामीणों की सूचना पर इंदिरा सागर नहर के मुंडला क्षेत्र से एक अज्ञात बालिका का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नहर दूर-दूर से होकर बहती है। राजपुर पुलिस ने आसपास के जिलों के थानों से संपर्क किया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी जुटाई। बाद में बालिका की पहचान ठीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने गंभीर चोटों के संकेत और पानी में डूबने से मृत्यु की पुष्टि की।

बालिका के करीबी रिश्तेदार पर संदेह हुआ

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई। जांच के दौरान परिजनों के बयान लिए गए। परिजन के बयानों के बाद पुलिस को परिवार के ही एक सदस्य जो कि नाबालिग है और रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि 25 जनवरी 2026 की रात जब परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे और पिता खेत पर सिंचाई के लिए गए थे, तब उसने अपनी सौतेली मां के बेटे की 7 साल की बेटी को उठाया और घर के पीछे नहर के पास ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की नीयत से नहर में फेंक दिया था।

Published on:

28 Jan 2026 09:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी में सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद नहर में फेंककर हत्या

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

