एमपी में सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद नहर में फेंककर हत्या

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई। जांच के दौरान परिजनों के बयान लिए गए। परिजन के बयानों के बाद पुलिस को परिवार के ही एक सदस्य जो कि नाबालिग है और रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि 25 जनवरी 2026 की रात जब परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे और पिता खेत पर सिंचाई के लिए गए थे, तब उसने अपनी सौतेली मां के बेटे की 7 साल की बेटी को उठाया और घर के पीछे नहर के पास ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की नीयत से नहर में फेंक दिया था।