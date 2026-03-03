आदिवासी रंग में रंगी मोहन सरकार ने कर दी ‘भिलटदेव लोक’ की घोषणा, 2067 करोड़ से 86 गांवों को पानी

पहली, 860.53 करोड़ की वरला उद्वहन सिंचाई परियोजना। इसके तहत नर्मदा से 51.52 एमसीएम पानी लिया जाएगा। ये 33 गांवों में पहुंचाया जाएगा। 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। दूसरी, 1207.44 करोड़ की पानसेमल उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में नर्मदा से 74.65 एमसीएम पानी लिया जाएगा, जो 53 गांवों में पहुंचेगा और 22,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कृषि कैबिनेट और नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक करने के बाद बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने, बड़वानी के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिलाने के साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती बढ़ाने 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे।