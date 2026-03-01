एमपी के टमाटर की विदेशों में भी डिमांड, देश के 1 दर्जन राज्यों में हो रहा सप्लाई

Tomatoes- खेती-किसानी के मामले में मध्यप्रदेश, देश के अव्वल राज्यों में शुमार है। प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। राज्य सरकार कृषि में अपनी उपलब्धियों को न केवल बरकरार रखना चाहती है बल्कि इसे बढ़ाने की भी भरसक कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधारने और खेती को लाभदायक बनाने कई योजनाएं बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार कृषि केबिनेट भी आयोजित कर रही है। पहली कृषि केबिनेट बड़वानी Barwani जिले के नागलवाड़ी Nagalwadi गांव में 2 मार्च को होगी। जनजातीय बहुल यह इलाका टमाटर की खेती के लिए विख्यात है। यहां के टमाटरों की देश के साथ विदेशों में भी डिमांड है।