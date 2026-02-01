2 मार्च को आदिवासी जिले में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

बता दें कि, राजधानी स्थिति मंत्रायल में अब तक कैबिनेट बैठक होती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सालों से चली आ रही परंपरा को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बदला है। अब अलग-अलग शहरों में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाती हैं। जिन्हें ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ का नाम दिया गया है।