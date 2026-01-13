‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’

बता दें कि, पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन का शुक्रवार तड़के इंदौर के रालामंडल में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को 'फर्जी' करार देते हुए आरोप लगाया कि शहर के नलों से 'जहर' बह रहा है, जो लगातार लोगों का काल बन रहा है। विपक्षी कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। सिंघार ने कहा कि, लोगों को जीवित रहने के लिए साफ पानी की जरूरत है, न कि सफाई के अवॉर्ड की।