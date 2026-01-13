13 जनवरी 2026,

मंगलवार

बड़वानी

‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’

Umang Singhar Big Blame : नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को बताया फर्जी, कहा- नकली दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया अवॉर्ड, दूषित पानी से हुई मौतों पर सरकार से पूछे सवाल।

बड़वानी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 13, 2026

Umang Singhar Big Blame

इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग पर बड़ा आरोप (Photo Source- Patrika)

Umang Singhar Big Blame : मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीनें से अबतक हुई 23 मौतों के बाद शहर को लगातार मिल रही स्वच्छता रैंकिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंदौर को मिले रैंकिंग में पहले स्थान को फर्जी करार देते हुए शहर के नलों से जहर बहने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि, इंसानों को जिंदा रहने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, न कि सफाई के अवॉर्ड की। वहीं, उन्होंने 'हिंदू सम्मेलन' को लेकर भी सरकार से सवाल किए।

आपको बता दें कि, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सोमवार को बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा विधायक और पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन के पैतृक घर शोकाकुल परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने बाला बच्चन से मिलकर उनकी बेटी प्रेरणा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। सिंघार ने कहा कि यह बाला बच्चन के परिवार के लिए एक दुख की घड़ी है, क्योंकि उनकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने बाला बच्चन और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा- पूरा कांग्रेस परिवार दुख की घड़ी में इस उनके साथ है।

'इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी'

बता दें कि, पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन का शुक्रवार तड़के इंदौर के रालामंडल में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को 'फर्जी' करार देते हुए आरोप लगाया कि शहर के नलों से 'जहर' बह रहा है, जो लगातार लोगों का काल बन रहा है। विपक्षी कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। सिंघार ने कहा कि, लोगों को जीवित रहने के लिए साफ पानी की जरूरत है, न कि सफाई के अवॉर्ड की।

'नकली दस्तावेजों से हासिल किया अवॉर्ड'

सिंघार ने सवाल उठाया कि, इंदौर को लगातार 8 बार सबसे साफ शहर का टैग कैसे मिला? जबकि शहर में नलों से दूषित पानी आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नकली दस्तावेज के आधार पर सफाई के अवॉर्ड हासिल किए हैं। सिंघार ने ये भी कहा कि, भाजपा सरकार असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को आगे बढ़ाती रही। उन्होंने कहा, जनता के बुनियादी अधिकार जैसे स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा हाशिये पर चले गए हैं, जबकि जगह-जगह 'हिंदू सम्मेलन' चल रहा है। उन्होंने बड़ा सवाल करते हुए कहा कि, अब सरकार बताए, क्या दूषित पानी पीकर मरने वाले लोग हिंदू नहीं थे?

13 Jan 2026 07:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / ‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’

