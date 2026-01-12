12 जनवरी 2026,

सोमवार

छिंदवाड़ा

काजू की मिठाई खाने से 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

MP News : PHE विभाग के दफ्तर के बाहर पन्नी में पैक लावारिस रखी थी काजू कतली मिठाई। चौकीदार सहित पांच लोगों का जी ललचाया तो उन्होंने खा ली। 1 की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है।

छिंदवाड़ा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 12, 2026

MP News

काजू की मिठाई खाने से 1 की मौत, 4 बीमार (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले जुन्नारदेव के तामिया मार्ग पर स्थित एक शासकीय कार्यालय के बाहर एक लावारिस थैली रखी थी, जिसमें मिठाई का डिब्बा रखा था, जिसका सेवन करने से 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, बताया जा रहा है कि चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ साथ जिला खाद्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया। पुलिस ने चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जुन्नारदेव पहुंचकर शहर के मिष्ठान प्रतिष्ठानों से सैंपल जुटाए हैं। पुलिस ने इस मिठाई के डब्बे में रखी शेष बची मिठाई को जप्त कर जांच के लिए लैब भेजने की बात कही है।

परिजन ने किया मृतक का अंतिम संस्कार

इधर, मिठाई का सेवन कर जान गवाने वाले दफ्तर के चौकीदार दसरू यदुवंशी का अंतिम संस्कार परिजन द्वारा कर दिया गया है। अन्य 4 बीमारों में से दो की हालत नाजुक बनी हुई है।

यह है मामला

बता दें कि, तामिया मार्ग पर स्थित पीएचई कार्यालय के बाहर एक अज्ञात पैकेट रखा था। कार्यालय के चौकीदार दसरू यदुवंशी की उस पैकेट पर नजर पड़ी। उसने पैकेट के अंदर देखा तो उसमें एक मिठाई के डिब्बे के साथ साथ कुछ हरी सब्जियां रखी थीं। पहले तो दसरू ने आसपास लोगों से संबंधित थैली के बारे में पूछताछ की, लेकिन जब उसे रखने वाले का पता नहीं चला तो दसरू ने खुद डिब्बे में रखी मिठाई खा ली। उसके साथ साथ-चार अन्य लोगों ने भी उस लावारिस रखी मिठाई का सेवन कर लिया।

परिवार के सदस्यों ने खाई मिठाई, सभी बीमार

तबियत बिगड़ने पर पहले तो दसरू को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान उसी डिब्बे में रखी शेष मिठाई नजदीक स्थित एक दुकान के संचालक, एक महिला सदस्य, उसकी दो बेटियां और उसके ससुर ने उस मिठाई का सेवन कर लिया। देखते ही देखते उनकी हालत भी बिगड़ गई। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से दो लोगों को इलाज किया गया। बचे दो को गंभीर स्थिति होने के कारण छिंदवाड़ा रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, घटना के बाद इलाके में सनसनी फे

हादसा या साजिश?

नगर के तामिया सड़क मार्ग पर स्थित पीएचई विभाग कार्यालय के समीप लावारिस हालत में मिली मिठाई का डिब्बा अब एक गंभीर और संवेदनशील मामले का रूप ले चुका है। तीन दिनों तक किसी का भी इस डिब्बे की सुध न लेना, फिर उसका सेवन करने के बाद एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हालात और परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि मामला सामान्य नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

3 दिन पड़ा रहा मिठाई का डिब्बा

स्थानीय लोगों के अनुसार, पीएचई कार्यालय के पास ये मिठाई का डिब्बा करीब तीन दिनों तक लावारिस अवस्था में पड़ा रहा। न तो उस पर किसी प्रतिष्ठान का नाम अंकित था और न ही ऐसी मिठाई नगर के किसी स्थानीय मिष्ठान विक्रेता द्वारा बनाई जाती है। बावजूद इसके, सार्वजिनक स्थान पर रखे डिब्बे को न तो हटाया गया और न ही इसकी सूचना किसी जिम्मेदार विभाग को दी। फिलहाल, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

