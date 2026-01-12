काजू की मिठाई खाने से 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

तबियत बिगड़ने पर पहले तो दसरू को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान उसी डिब्बे में रखी शेष मिठाई नजदीक स्थित एक दुकान के संचालक, एक महिला सदस्य, उसकी दो बेटियां और उसके ससुर ने उस मिठाई का सेवन कर लिया। देखते ही देखते उनकी हालत भी बिगड़ गई। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से दो लोगों को इलाज किया गया। बचे दो को गंभीर स्थिति होने के कारण छिंदवाड़ा रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, घटना के बाद इलाके में सनसनी फे