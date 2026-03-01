घरेलू गैस संकट को लेकर कांग्रेस सेवादल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जिलेभर में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ जिला कांग्रेस सेवादल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। सेवादल पदाधिकारियों ने कहा कि गैस एजेंसियों के सामने आम उपभोक्ता घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है।

ज्ञापन में बताया गया कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों में अफरा-तफरी और आक्रोश का माहौल है। कई स्थानों पर गैस सिलेंडर निर्धारित कीमत से अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसे तत्काल बंद कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में कांग्रेस सेवादल प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा जल्द से जल्द गैस संकट का निवारण करने और जिलेभर में पर्याप्त गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कपाले, जिला कांग्रेस सेवादल प्रभारी राकेश मरकाम, जिला महिला सेवादल अध्यक्ष डॉ. शबाना यास्मीन खान एवं अन्य उपस्थित हुए।