शादी के मंडप में दुल्हन ने प्रेमी को वरमाला पहनाकर लगा लिया गले, दूल्हा देखता रह ग

बताया जा रहा है कि, ये घटना 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात की है। परासिया से आई बारात पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ मुजावर गांव पहुंची थी। घरातियों द्वारा बारात का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। भोजन के बाद जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई, दूल्हा मंच पर खड़ा इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दुल्हन को मंच पर लाया गया, लेकिन उसने अचानक दिशा बदलते हुए पंडाल में मौजूद अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी। यही नहीं, वो उससे लिपट भी गई। इस नजारे को जिस किसी ने भी देखा, हक्का-बक्का रह गया। काफी देर समारोह में शामिल मेहमान और घर वाले कुछ समझ ही नहीं पाए। पंडाल में सन्नाटा छा गया।