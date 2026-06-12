सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य की दी जानकारी

छिंदवाड़ा। जिले के दूर दराज से युवक एवं युवतियां अपने सपनों को सच करने अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर में मध्य स्थित ई ज्ञान लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक बैठते है। रोटरी क्लब द्वारा शासन का जीरो बजट का यह पुस्तकालय में जब रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा का ध्यान गया तो रोटरी क्लब ने एक जुलाई 2025 से पूरे वर्ष के लिए इस पुस्तकालय में बच्चों के डिमांड अनुसार उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगने वाली पुस्तकें प्रति माह डोनेट कर मन बना लिया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष विनोद तिवारी ने इस कार्य को अपने सभी साथियों के सहयोग पूरे वर्ष भर बखूबी पुस्तकें भेज कर इन युवाओं के सपने सच करने में मददगार बने। इस पुस्तकालय के प्रभारी संदीप साहू बताया कि रोटरी क्लब इस परिसर में बच्चों के किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर इस परिसर में संचालित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में आए थे। तब उनका ध्यान हम लोगों ने अपनी इस समस्या की ओर रखा था।